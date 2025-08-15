Футбол
15 августа, 11:25

Бакаев — о ситуации в «Химках»: «Когда сложно моим товарищам, это передается и мне»

Павел Лопатко

Полузащитник «Локомотива» Зелимхан Бакаев рассказал о ситуации в своем бывшем клубе «Химки» по ходу сезона-2024/25.

«Финансовые проблемы-то из головы не выкинешь. Я, допустим, обеспечен, да и агенты мои сделали так, чтобы я денег не терял. Чувствую себя спокойно. Но некоторым ребятам реально было финансово трудно. А когда сложно моим товарищам, это передается и мне — мы же одна команда, все заодно. До сих пор переживаю за ребят, оставшихся без клуба. И обидно за болельщиков «Химок», — цитирует 29-летнего футболиста Sport24.

По мнению Бакаева, те люди, что брали ответственность за будущее «Химок», не справились с ней. При этом если бы не финансовые трудности, то подмосковный клуб финишировал бы выше в турнирной таблице, считает полузащитник.

В сезоне-2024/25 «Химки» заняли 12-е место в РПЛ с 29 очками в 30 матчах. После этого было объявлено, что клуб не получил лицензию для выступления в чемпионате в сезоне-2025/26.

18 июня «Химки» объявили о приостановке деятельности. 26 июня клуб был исключен из состава РФС в связи с потерей профессионального статуса.

Источник: Sport24
Зелимхан Бакаев
ФК Химки
«Спартак» — самый популярный футбольный клуб России

Дмитрий Аленичев: «Такое ощущение, что бразильцы «Зенита» приехали сюда играть на одной ноге»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
2
 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
3
 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
4
 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
5
 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
6
 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
7
 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
8
 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
9
 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
10
 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
11
 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
12
 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
13
 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
14
 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
15
 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
16
 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 8
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 8
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Зелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев

Локомотив

 4
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
И К Ж
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 13 1 1
Диего Коста
Диего Коста

Краснодар

 13 1 4
Александр Джику
Александр Джику

Спартак

 6 1 2
Вся статистика

