Бакаев — о ситуации в «Химках»: «Когда сложно моим товарищам, это передается и мне»

Полузащитник «Локомотива» Зелимхан Бакаев рассказал о ситуации в своем бывшем клубе «Химки» по ходу сезона-2024/25.

«Финансовые проблемы-то из головы не выкинешь. Я, допустим, обеспечен, да и агенты мои сделали так, чтобы я денег не терял. Чувствую себя спокойно. Но некоторым ребятам реально было финансово трудно. А когда сложно моим товарищам, это передается и мне — мы же одна команда, все заодно. До сих пор переживаю за ребят, оставшихся без клуба. И обидно за болельщиков «Химок», — цитирует 29-летнего футболиста Sport24.

По мнению Бакаева, те люди, что брали ответственность за будущее «Химок», не справились с ней. При этом если бы не финансовые трудности, то подмосковный клуб финишировал бы выше в турнирной таблице, считает полузащитник.

В сезоне-2024/25 «Химки» заняли 12-е место в РПЛ с 29 очками в 30 матчах. После этого было объявлено, что клуб не получил лицензию для выступления в чемпионате в сезоне-2025/26.

18 июня «Химки» объявили о приостановке деятельности. 26 июня клуб был исключен из состава РФС в связи с потерей профессионального статуса.