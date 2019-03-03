Дмитрий Аленичев: "Как отношусь к переносу матча в Сочи? Честно говоря, мы уже привыкли"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев в преддверии матча 18-го тура чемпионата России против "Ростова"​ отметил, что не видит особых проблем в переносе встречи в Сочи. По его словам, здесь прекрасные условия.

– Как отношусь к переносу матча в Сочи? Честно говоря, мы уже привыкли. Большую часть чемпионата мы частенько играем на выезде, – отметил Аленичев в эфире телеканала "Матч премьер". – Конечно, это большой минус для наших болельщиков.

Однако приятно играть на таком замечательном стадионе. Просто замечательное поле. Поэтому есть все условия, чтобы показать хороший футбол.

Мы здесь уже неделю, чтобы адаптироваться к климату и погоде. Потому что дома мы можем тренироваться только в манеже.

Соперник уже провел игру с "Краснодаром". Мы посмотрели встречу, все разобрали. Нас ждет тяжелейшая игра. У соперника высокая игровая дисциплина. Но мы хорошо подготовились на сборах.