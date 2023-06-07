Директор «Родины»: «Уважаем «Пари НН», но концентрируемся на своей игре»
Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин поделился мнением о предстоящем первом стыковом матче против «Пари НН».
— Лично вы сильно волнуетесь перед первым стыковым матчем с «Пари НН» (разговор состоялся во вторник. — Прим. «СЭ»)?
— Нет. Сегодня как раз сидели и разговаривали с Дмитрием Парфеновым на эту тему. У нас у обоих нет ощущения, что завтра особенная игра. Идет обыкновенный рабочий процесс. Возможно, в день матча появится какое-то волнение. А сейчас просто есть понимание: мы должны сделать все, что от нас зависит.
— Ваш соперник по стыкам определялся в последнем туре РПЛ. Были ли какие-то предпочтения? Может быть, не хотели сыграть как раз-таки с нижегородцами?
— Предпочтений не было. Но есть одна забавная история. Зимой на сборах мы играли с «Пари НН». И по ходу того спарринга я оценивал нашу команду с точки зрения того, как мы после некоторого переформатирования будем выглядеть на фоне клуба РПЛ. И у меня почему-то тогда возникло устойчивое ощущение, что мы в этих составах еще сыграем с нижегородцами.
— Ничего себе.
— Да. Накануне последнего тура РПЛ мы скорее обсуждали «Факел» и «Крылья», а не «Пари НН». Однако непосредственно в день тура я вспомнил тот матч с нижегородцами на сборах и как-то интуитивно подумал, что именно с ними нам и предстоит встретиться в переходных играх.
— Обсуждали с Дмитрием Парфеновым, как решить проблему Тимура Сулейманова, который в этом сезоне в РПЛ забил 10 голов? Это для вас серьезная головная боль?
— Нет, на эту тему мы вообще не говорили. Там же не только Тимур опасен.
У нас, к слову, Ваня Тимошенко с учетом Кубка России в этом сезоне забил 15. Понятно, что это не РПЛ, но тем не менее. Ваня только дебютировал в ФНЛ — и сразу такая результативность. Так что у «Родины» тоже есть свои козыри в штрафной площади соперника.
Мы, безусловно, с уважением относимся к «Пари НН». Там есть целая группа интересных и уважаемых игроков. Есть даже футболисты, которых в плане селекции мы рассматриваем как ролевые модели. Но мы точно не сидели и не ломали голову, как нам нейтрализовать Сулейманова. Больше концентрируемся на своей игре.
Первый матч между «Родиной» и «Пари НН» состоится в среду, 7 июня и начнется в 18.00 (мск). Ответная игра состоится 10 июня.
Победитель по сумме двух встреч будет выступать в РПЛ в сезоне-2023/24.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9