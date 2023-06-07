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Сегодня, 12:00

Директор «Родины»: «Уважаем «Пари НН», но концентрируемся на своей игре»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин поделился мнением о предстоящем первом стыковом матче против «Пари НН».

— Лично вы сильно волнуетесь перед первым стыковым матчем с «Пари НН» (разговор состоялся во вторник. — Прим. «СЭ»)?

— Нет. Сегодня как раз сидели и разговаривали с Дмитрием Парфеновым на эту тему. У нас у обоих нет ощущения, что завтра особенная игра. Идет обыкновенный рабочий процесс. Возможно, в день матча появится какое-то волнение. А сейчас просто есть понимание: мы должны сделать все, что от нас зависит.

— Ваш соперник по стыкам определялся в последнем туре РПЛ. Были ли какие-то предпочтения? Может быть, не хотели сыграть как раз-таки с нижегородцами?

— Предпочтений не было. Но есть одна забавная история. Зимой на сборах мы играли с «Пари НН». И по ходу того спарринга я оценивал нашу команду с точки зрения того, как мы после некоторого переформатирования будем выглядеть на фоне клуба РПЛ. И у меня почему-то тогда возникло устойчивое ощущение, что мы в этих составах еще сыграем с нижегородцами.

— Ничего себе.

— Да. Накануне последнего тура РПЛ мы скорее обсуждали «Факел» и «Крылья», а не «Пари НН». Однако непосредственно в день тура я вспомнил тот матч с нижегородцами на сборах и как-то интуитивно подумал, что именно с ними нам и предстоит встретиться в переходных играх.

— Обсуждали с Дмитрием Парфеновым, как решить проблему Тимура Сулейманова, который в этом сезоне в РПЛ забил 10 голов? Это для вас серьезная головная боль?

— Нет, на эту тему мы вообще не говорили. Там же не только Тимур опасен.

У нас, к слову, Ваня Тимошенко с учетом Кубка России в этом сезоне забил 15. Понятно, что это не РПЛ, но тем не менее. Ваня только дебютировал в ФНЛ — и сразу такая результативность. Так что у «Родины» тоже есть свои козыри в штрафной площади соперника.

Мы, безусловно, с уважением относимся к «Пари НН». Там есть целая группа интересных и уважаемых игроков. Есть даже футболисты, которых в плане селекции мы рассматриваем как ролевые модели. Но мы точно не сидели и не ломали голову, как нам нейтрализовать Сулейманова. Больше концентрируемся на своей игре.

Первый матч между «Родиной» и «Пари НН» состоится в среду, 7 июня и начнется в 18.00 (мск). Ответная игра состоится 10 июня.

Победитель по сумме двух встреч будет выступать в РПЛ в сезоне-2023/24.

Футболисты &laquo;Родины&raquo;. «Сочувствуем «Алании». Но если бы не судейские ошибки, возможно, вышли бы в РПЛ и без стыков». Интервью директора «Родины»

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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