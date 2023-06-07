Защитник ЦСКА Мойзес назвал матч с «Зенитом» лучшим в сезоне 2022/2023

Защитник ЦСКА Мойзес в комментарии для «СЭ» выбрал лучший матч сезона РПЛ 2022/2023.

«Самый лучший матч сезона? Сложный вопрос, но все же я выберу игру с «Зенитом»», — сказал Мойзес «СЭ».

В матче 20-го тура РПЛ ЦСКА победил «Зенит» со счетом 1:0 благодаря голу нападающего армейцев Федора Чалова.

ЦСКА по итогам сезона РПЛ-2022/23 занял второе место с 58 очками и завоевал серебряные медали. Чемпионом России стал «Зенит», набравший 70 очков в 30 матчах.