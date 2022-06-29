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В ЦСКА допустили ответный визит футболистов на тренировку к фигуристкам

Карен Саркисян
Корреспондент
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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал визит российских фигуристок на тренировку.

Во вторник, 28 июня, тренировку московского клуба посетили Камила Валиева, Евгения Тарасова, Александра Трусова, Аделия Петросян, Майя Хромых, Дарья Усачева и Анна Щербакова.

«Оказалось, что многие игроки очень внимательно следят за фигурным катанием и болели за девочек на Олимпиаде, — приводит слова Брейдо ТАСС. — Дивеев недавно с ребятами ходил на ледовое шоу, восхищается невероятными элементами, которые девочки делают на льду. Ушаков также внимательно следит за фигурным катанием, еще до прихода девчонок уверенно рассказал, кто из них где и как выступал, какие занимал места, чем знаменит. Жизнь Кучаева, как мы знаем, и вовсе связана с фигурным катанием: Елена Радионова — блестящая фигуристка, сейчас Константин болеет за свою, Александру Трусову из Рязани. Он успешно тренировал команду девочек вчера, приведя их к победе».

Брейдо допустил ответный визит футболистов на тренировку фигуристок.

«Ответный визит, конечно, возможен. Наши чемпионки пригласили к себе. Дальше вопрос уже в стыковке тренировочных графиков. И понять бы, будет ли ответный матч на льду», — сказал он.

Источник: https://tass.ru/sport/15066941
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