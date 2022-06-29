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В компании «Евраз» опровергли информацию о возможной покупке «Спартака»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Представитель компании «Евраз» прокомментировал информацию о возможной покупке «Спартака».

Ранее сообщалось, что компания, ключевым акционером которой является российский бизнесмен Роман Абрамович, может приобрести московский клуб.

«Евраз» не рассматривает какие-либо сделки по приобретению спортивных клубов», — сообщили «РБК Спорт» в «Евразе».

Напомним, что владельцем «Спартака» с 2004 года является российский предприниматель Леонид Федун.

Источник: https://sportrbc.ru/news/62bc07059a7947f9d3a7fdbe?from=newsfeed
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
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