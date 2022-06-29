Представитель Кассьерры: «Все устроено так, что Матео будет игроком «Зенита». Осталось только подписать контракт»

Представитель Кассьерры сообщил, что форвард практически завершил переход в «Зенит»

Никос Петропулос, представитель нападающего «Сочи» Матео Кассьерры, сообщил, что футболист почти завершил переход в «Зенит».

«Все устроено так, что Матео станет игроком «Зенита». Единственное, что осталось, — это подписать контракт с клубом», — приводит Sport24 слова Петропулоса.

Кассьерра перешел в «Сочи» из португальского «Белененсеша» в августе 2021 года. В прошлом сезоне 25-летний колумбиец забил 14 голов и сделал 6 результативных передач в 23 матчах за сочинцев.

Ранее сообщалось, что форвард проходит медосмотр для завершения трансфера в «Зенит».