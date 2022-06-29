Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 11:38

Представитель Кассьерры: «Все устроено так, что Матео будет игроком «Зенита». Осталось только подписать контракт»

Представитель Кассьерры сообщил, что форвард практически завершил переход в «Зенит»
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Матео Кассьерра.
Фото Соцсети

Никос Петропулос, представитель нападающего «Сочи» Матео Кассьерры, сообщил, что футболист почти завершил переход в «Зенит».

«Все устроено так, что Матео станет игроком «Зенита». Единственное, что осталось, — это подписать контракт с клубом», — приводит Sport24 слова Петропулоса.

Кассьерра перешел в «Сочи» из португальского «Белененсеша» в августе 2021 года. В прошлом сезоне 25-летний колумбиец забил 14 голов и сделал 6 результативных передач в 23 матчах за сочинцев.

Ранее сообщалось, что форвард проходит медосмотр для завершения трансфера в «Зенит».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-06-28-predstavitel-kassyerry-vse-ustroyeno-tak-chto-mateo-stanet-igrokom-zenita-ostalos-tolko-podpisat-kontrakt
Матео Кассьерра
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Сочи
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Топ-5 продуктов, которые категорически нельзя употреблять в жару. Советы экспертов
В футболе бунт против Fan ID. Фанаты покидают трибуны, но, похоже, власти этого и добиваются
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
«Зенит» официально отпустил Алберто в аренду в обмен на двух игроков «Коринтианс»
Отец Черышева опроверг информацию об интересе «Динамо» к Денису
«Динамо» не ведет переговоров с Черышевым
«Спартак» — «Балтика»: прогноз на товарищеский матч 29 июня 2022 года
Оздоев получил предложения от «Аль-Иттифака» и «Дамака»
Радченко считает, что у Дзюбы и Оздоева не будет проблем с адаптацией в «Галатасарае»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» официально отпустил Алберто в аренду в обмен на двух игроков «Коринтианс»

В ЦСКА допустили ответный визит футболистов на тренировку к фигуристкам
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости