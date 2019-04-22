Директор по безопасности РФПЛ Мейтин: "Оборудование, которое осталось после чемпионата мира, передаем Тамбову в качестве помощи"

Директор по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ Александр Мейтин рассказал о том, как лига будет помогать командам, которые выйдут на следующий сезон в премьер лигу.

– Ведутся ли инспекционные поездки тех арен клубов, которые может выйти?

– Премьер лига всегда отслеживала те команды, которые претендуют на выход в премьер лигу. Нас интересует, как обстоят дела в Тамбове, который идет на первом месте и должен войти в лигу сильнейших. На прошлом неделе президент РФПЛ, исполнительный директор и я были там, и осмотрели инфраструктуру. Идет работа в течение продолжительного времени по оказанию помощи Тамбову.

Оборудование, которое высвободилось после чемпионата мира, в частности со стадиона "Спартака", сейчас передается в Тамбов, с входными группами, с павильонами. Мы обсудили все вопросы модернизации стадиона с губернатором Тамбовской области и вице-губернатором. Получили заверение, что они в самое кратчайшее время проведут все работы на арене. Но быстро это не получится сделать. Хотелось бы, чтобы они все закончили к концу сентября, но есть риск, что будет позже.

В это врем "Тамбов" будет играть на одном из стадионов чемпионата мира: либо в Волгограде, либо в Мордовии. Это ближайшие к Тамбову стадионы. Там еще будет увеличена вместимость.

– Было четыре резервных арены в премьер лиге. На следующий сезон Лужники туда будут включены?

– Клуб сам называет резервные стадионы. Если какой-то клуб назовет Лужники резервным стадионом, мы его примем как резервную арену. Пока никто не называл.

– Лига может предлагать арены сама, те же Лужники?

– Это вопрос цены. Аренда Лужников дорогая, по сравнению с другими стадионами. У московских клубов есть свои арены. (Елена Григорьевская)

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