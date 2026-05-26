Губерниев — о сломанном Солари трофее: «Сделаем кубок раз и навсегда — красивый, надежный, вечный»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» высказался о сломанном Пабло Солари трофее Кубка России.

«Кубок надо было делать покрепче. У нас, например, в Златоусте есть прекрасные мастера. И бронебойное стекло есть. Давайте сделаем кубок, который не будет ломаться — будет красивый, надежный, вечный! Сделаем Кубок России раз и навсегда. Такой, который не сломается, даже если его уронить с Останкинской телебашни», — сказал Губерниев «СЭ».

Полузащитник «Спартака» Солари после победы в суперфинале FONBET Кубка России над «Краснодаром» (1:1, пенальти 4:3) сломал трофей во время празднования.

В РФС уже заявили, что союз изготовит новый трофей для красно-белых.

(Давид Петросян)

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