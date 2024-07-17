Газизов: «В махачкалинском «Динамо» еще будут новички»
Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал, что клуб продолжает работу по усилению состава.
«Работа по усилению команды ведется и продолжается. Новички еще будут. Нам нелегко приобретать футболистов, но мы не жалуемся. Уверен, все будет хорошо. К началу сезона подходим готовыми», — цитирует Газизова «РБ Спорт».
В первом туре РПЛ сезона-2024/25 махачкалинский клуб сыграет на выезде с «Химками» 21 июля.
Источник: РБ Спорт
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