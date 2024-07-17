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ЦСКА: расписание матчей в РПЛ и Кубке России на 2024 год

ЦСКА начнет сезон-2024/2025 с матча чемпионата России против «Ростова»
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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ФК ЦСКА.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

ЦСКА начнет сезон-2024/2025 с матча 1-го тура чемпионата России на выезде против «Ростова». Встреча пройдет 20 июля.

В минувшем сезоне ЦСКА занял 6-е место в чемпионате России и дошел до финала Пути РПЛ в Кубке страны.

ЦСКА: расписание матчей на сезон 2024/2025

  • 20 июля, суббота. РПЛ, 1-й тур. «Ростов» — ЦСКА. 20:00.
  • 27 июля, суббота. РПЛ, 2-й тур. «Пари НН» — ЦСКА. 15:00.
  • 31 июля, среда. Кубок России, 1-й тур. «Краснодар» — ЦСКА. 21:00.
  • 4 августа, воскресенье. РПЛ, 3-й тур. ЦСКА — «Оренбург». 15:30.
  • 10 августа, суббота. РПЛ, 4-й тур. «Краснодар» — ЦСКА. 20:00.
  • 14 августа, среда. Кубок России, 2-й тур. «Пари НН» — ЦСКА. 17:15.
  • 18 августа, воскресенье. РПЛ, 5-й тур. ЦСКА — «Локомотив». 17:30.
  • 24 августа, суббота. РПЛ, 6-й тур. ЦСКА — «Акрон». 15:00.
  • 27 августа, вторник. Кубок России, 3-й тур. «Ахмат» — ЦСКА . 17:15.
  • 31 августа, суббота. РПЛ, 7-й тур. «Химки» — ЦСКА. 15:00.

Полностью календарь ЦСКА в чемпионате и Кубке России до конца 2024 года и на весь сезон РПЛ-2024/25 доступен на странице команды на сайте «СЭ».

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 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
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 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
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Кр. Советов – Зенит
 - : -
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Ростов – ЦСКА
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