ЦСКА: расписание матчей в РПЛ и Кубке России на 2024 год
ЦСКА начнет сезон-2024/2025 с матча чемпионата России против «Ростова»
ЦСКА начнет сезон-2024/2025 с матча 1-го тура чемпионата России на выезде против «Ростова». Встреча пройдет 20 июля.
В минувшем сезоне ЦСКА занял 6-е место в чемпионате России и дошел до финала Пути РПЛ в Кубке страны.
ЦСКА: расписание матчей на сезон 2024/2025
- 20 июля, суббота. РПЛ, 1-й тур. «Ростов» — ЦСКА. 20:00.
- 27 июля, суббота. РПЛ, 2-й тур. «Пари НН» — ЦСКА. 15:00.
- 31 июля, среда. Кубок России, 1-й тур. «Краснодар» — ЦСКА. 21:00.
- 4 августа, воскресенье. РПЛ, 3-й тур. ЦСКА — «Оренбург». 15:30.
- 10 августа, суббота. РПЛ, 4-й тур. «Краснодар» — ЦСКА. 20:00.
- 14 августа, среда. Кубок России, 2-й тур. «Пари НН» — ЦСКА. 17:15.
- 18 августа, воскресенье. РПЛ, 5-й тур. ЦСКА — «Локомотив». 17:30.
- 24 августа, суббота. РПЛ, 6-й тур. ЦСКА — «Акрон». 15:00.
- 27 августа, вторник. Кубок России, 3-й тур. «Ахмат» — ЦСКА . 17:15.
- 31 августа, суббота. РПЛ, 7-й тур. «Химки» — ЦСКА. 15:00.
Полностью календарь ЦСКА в чемпионате и Кубке России до конца 2024 года и на весь сезон РПЛ-2024/25 доступен на странице команды на сайте «СЭ».
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Положение команд
Футбол
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|Зенит
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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|0-0
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7
|Ростов
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|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
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|0
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|0-0
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9
|Кр. Советов
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|0-0
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10
|Ахмат
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|0-0
|0
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11
|Факел
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|0-0
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12
|Оренбург
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|0
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Химки
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|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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