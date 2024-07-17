«Локомотив» представил второй комплект формы в новом сезоне

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«Локомотив» представил второй комплект игровой формы сезона-2024/25.

Футболка выполнена в белом цвете с тонкими вертикальными красно-зелеными линиями.

«Символ чистоты и совершенства. Напоминание о выдающихся достижениях клуба», — говорится в сообщении клуба.

16 июля «Локомотив» представил домашнюю форму в красно-белом цвете.