Билялетдинов считает, что за Промеса нужно бороться: «В России он ничего такого криминального не делал»

Бывший полузащитник «Спартака» Динияр Билялетдинов прокомментировал ситуацию с нападающим красно-белых Квинси Промесом.

«Вопрос в судебных историях. Мне кажется, что тут есть вещи, которые мы, наверное, не должны знать, но политическая составляющая все равно присутствует. Я был недавно в Эмиратах, когда только эта история начала раскручиваться, я тогда еще сказал, что лучше бы в тот же день, в тот же час в Россию уехать и готовиться там. Но, значит, они были уверены, что ничего не случится. Раз такая ситуация произошла, то думаю, что есть какие-то условные вещи, которые мы знать точно не будем и не должны. Но это можно назвать, мягко говоря, проколом. «Спартаку» Промес нужен безусловно. Игрок квалифицированный, большую пользу приносит. В России он ничего такого криминального не делал. В принципе, нужно бороться за парня», — сказал Билялетдинов корреспонденту «СЭ» Анастасии Тынянкиной.

29 февраля стало известно, что Промес не вылетел вместе со «Спартаком» из Дубая перед матчем с «Зенитом» в 19-м туре РПЛ. Позже Telegram-канал Baza сообщил, что футболиста задержали в аэропорту.