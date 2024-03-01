В «Химках» заявили, что не поддерживают решение о возможном переносе матча «Спартака» на их арену

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию о возможном проведении матча 20-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Факелом» на «Арене Химки».

12 марта на «Арене Химки» состоится матч 1/4 финала Пути Регионов FONBET Кубка России между «Химками» и «Краснодаром».

«Мы не поддержим такое «незапланированное» решение. Надеюсь, коллеги смогут подобрать для своего матча другую арену. В марте у нас три важных домашних матча, для нас важно, чтобы покрытие сохранилось для наших игр», — сказал Оленев «СЭ».

29 февраля стало известно, что проведение матчей на стадионе «Спартака» временно приостановлено. В связи с этим домашний матч красно-белых против «Факела» (10 марта) пройдет на другом стадионе.