Родригао назвал три сильных качества Алипа

Защитник «Зенита» Родригао выделил три качества игрока команды Нуралы Алипа, на которые стоит обратить внимание.

«Я назвал бы три сильные стороны Нуралы — он физически развит, с ним сложно бороться один в один. Плюс он прекрасно читает игру — это умный футболист, что очень ценно. А еще у него хорошая культура паса — это важно для защитника», — приводит слова Родригао «РБ Спорт».

Алип играет за «Зенит» с февраля 2022 года. В составе сине-бело-голубых он на данный момент провел 48 матчей во всех турнирах и помог клубу дважды победить в РПЛ и два раза завоевать Суперкубок России. Контракт защитника с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2025 года.