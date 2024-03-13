Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

13 марта, 17:53

Билялетдинов: «Кого вижу следующим тренером «Краснодара»? Какого-нибудь самоубийцу»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов поделился мыслями об отставке главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича.

«Это очень неожиданно. Даже нет слов. Кого вижу следующим тренером «Краснодара»? Какого-нибудь самоубийцу (смеется). Даже предположить трудно. Сейчас в «Краснодар» тяжело идти. Все ожидали, что «Краснодар» сможет оказать борьбу за первое место, но сейчас видно, что она скорее всего проиграна. Интересно, кто рискнет туда сунуться. Раз такие радикальные меры, значит там требования у руководства очень серьезные», — приводит «Спорт День за Днем» слова Билялетдинова.

13 марта «Краснодар» объявил об отставке Ивича. Под руководством серба черно-зеленые провели 48 матчей, в которых одержали 27 побед, потерпели 10 поражений и 11 раз сыграли вничью.

После 20 туров «быки» занимают второе место в турнирной таблице РПЛ с 39 очками. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 1 очко.

Источник: Спорт День за Днем
Динияр Билялетдинов
Футбол
ФК Краснодар
Владимир Ивич
2
3
Читайте также
Сербские болельщики рассказали, что думают о матче со сборной России
Знаменитому футболисту «Зенита» Афанасьеву исполнилось 65 лет
Платежи в юанях из России перестали принимать в китайских Ping An Bank и Bank of Ningbo
«Динамо» горит – 0:3 в серии с «Трактором». Котляревский оформил победный шедевр, а чемпионы «регулярки» в шаге от отпуска
Удар РСЗО «Смерч» уничтожил артрасчет ВСУ на границе с Белгородской областью
Уголовные дела возбуждены по факту обнаружения в Новой Москве тел новорожденных
Популярное видео
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
Материалы сюжета: «Краснодар»: отставка Ивича и возвращение Мусаева
Сперцян: «С Мусаевым я всегда поддерживал связь»
Быстров: «Мусаев знает «Краснодар», знает правила клуба»
Быстров назвал правильным решением увольнение Ивича из «Краснодара»
Мусаев составил символическую сборную «Краснодара»
Соловьев: «Мне сказали, что Ивич будет следующим тренером «Спартака»
Попов: «Не удивлен отставкой Ивича, Галицкий не разбирается в футболе»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Губерниев: «Спартак» может спасти только Черчесов, а Абаскаля надо гнать давно»

Ловчев — об отставке Ивича: «Может, кто бы подсказал, что тренеру нужно дать время, объяснил случайность результатов»

Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости