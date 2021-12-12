«Краснодар» может подписать защитника шотландского «Хайберниана» за 1 миллион фунтов
«Краснодар» интересуется защитником «Хайберниана» Райаном Портеусом, сообщает The Sun.
По информации источника, российский клуб следит за 22-летним шотландцем и готов подписать его в зимнее трансферное окно. Сообщается, что «быки» готовы предложить за футболиста 1 миллион фунтов и рассчитывают, что руководство «Хайберниана» будет удовлетворено таким предложением.
В сезоне-2021/22 Портеус провел 21 матч за «Хайберниан», на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 900 тысяч евро.
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