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«Динамо» пригрозило «Фламенго» разбирательством в случае подписания контракта с Варелой

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Динамо» послало «Фламенго» письмо с целью предотвратить трансфер защитника Гильермо Варелы, сообщает журналист Фабиу Алейшу.

По информации источника, бело-голубые пригрозили бразильскому клубу обратиться в соответствующие инстанции в случае подписания контракта с 29-летним уругвайцем.

Как стало известно «СЭ», защитник без предупреждения покинул расположение московского клуба перед матчем 2-го тура Российской премьер-лиги против «Торпедо» (4:0).

Варела выступает за «Динамо» с октября 2020 года. За это время он сыграл 49 матчей во всех турнирах и отдал три результативные передачи. Его соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.

Источник: https://twitter.com/fabiopaleixo/status/1552642599072239616
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