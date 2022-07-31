Защитник «Динамо» Сазонов: «Мы должны были выигрывать матч с «Факелом»

Защитник «Динамо» Саба Сазонов в интервью корреспонденту «СЭ» прокомментировал ничью с «Факелом» (3:3) в матче 3-го тура РПЛ.

— Было абсолютно два разных тайма в матче.

— Два разных тайма, согласен. Мы позже будем разбирать, что случилось. И надеюсь, впредь не допустим такого результата. Мы должны были выигрывать этот матч, но не выиграли.

— Нормально ли ставить матчи на такой время?

— Жарко. Ничего не могу сказать. Поле было непривычным. Но не мне решать, на какое время ставить футбол.

— Шунин на тебя накричал жестко. Что случилось?

— У нас просто подсказ идет по эпизодам. Мы постоянно разговариваем. Болельщиков на стадионе было много, поэтому надо было говорить громче.

— Как объяснить то, что команда из топ-3 играет вничью с дебютантом РПЛ?

— Нам надо разобраться. Пока мне сказать нечего.

«Динамо» идет на четвертой строчке с 5 очками в 3 играх. В следующем туре «Динамо» в гостях встретится с «Крыльями Советов» (7 августа, 17.30 мск).