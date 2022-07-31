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Защитник «Динамо» Сазонов: «Мы должны были выигрывать матч с «Факелом»

Сазонов прокомментировал ничью с «Факелом»
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Сазонов прокомментировал ничью с «Факелом».
Фото ФК «Динамо»

Защитник «Динамо» Саба Сазонов в интервью корреспонденту «СЭ» прокомментировал ничью с «Факелом» (3:3) в матче 3-го тура РПЛ.

— Было абсолютно два разных тайма в матче.

— Два разных тайма, согласен. Мы позже будем разбирать, что случилось. И надеюсь, впредь не допустим такого результата. Мы должны были выигрывать этот матч, но не выиграли.

— Нормально ли ставить матчи на такой время?

— Жарко. Ничего не могу сказать. Поле было непривычным. Но не мне решать, на какое время ставить футбол.

— Шунин на тебя накричал жестко. Что случилось?

— У нас просто подсказ идет по эпизодам. Мы постоянно разговариваем. Болельщиков на стадионе было много, поэтому надо было говорить громче.

— Как объяснить то, что команда из топ-3 играет вничью с дебютантом РПЛ?

— Нам надо разобраться. Пока мне сказать нечего.

«Динамо» идет на четвертой строчке с 5 очками в 3 играх. В следующем туре «Динамо» в гостях встретится с «Крыльями Советов» (7 августа, 17.30 мск).

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Зенит 5
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 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
3
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
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 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
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 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
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8
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
9
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
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