Защитник ЦСКА Рядно перешел в «Балтику»

«Балтика» объявила о трансфере защитника ЦСКА Михаила Рядно.

20-летний футболист подписал контракт с калининградцами до 31 декабря 2029 года.

Рядно является воспитанником ЦСКА. Он провел за основную команду армейцев 13 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу. В прошедшем сезоне защитник на правах аренды играл в «Родине».

«Балтика» ушла на зимний перерыв на пятом месте в РПЛ — 35 очков в 18 турах. ЦСКА с 36 очками занимает четвертую строчку в турнирной таблице.