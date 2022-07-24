«Динамо» — «Торпедо»: видеообзор матча 2-го тура РПЛ

«Динамо» на своем поле одержало разгромную победу над «Торпедо» в матче второго тура РПЛ. Бело-голубые выиграли со счетом 4:0.

В составе «Динамо» дубль сделал нападающий Федор Смолов. Также по голу забили полузащитники Даниил Фомин и Арсен Захарян.

После второго тура «Динамо» вышло на четвертое место с четырьмя очками. «Торпедо» замыкает турнирную таблицу, потерпев два поражения в двух встречах.