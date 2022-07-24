«Локомотив» — «Ростов»: Антон Миранчук сравнял счет в матче
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук сравнял счет в матче 2-го тура РПЛ против «Ростова» благодаря точному удару с 11-метровой отметки.
Пенальти для московского клуба заработал нападающий Вильсон Изидор. Нарушение в штрафной зоне «Ростова» совершил защитник Данила Прохин и получил желтую карточку.
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Оренбург – Урал
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