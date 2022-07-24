Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал внезапный отъезд защитника Гильермо Варелы из московского клуба.

«Во время матча комментаторы рассказали про эту ситуацию. Агент позвонил и сказал, что если контракт будет пересмотрен, то Гильермо вернется. Это было со стороны агента шантажом. Считаю, его уход не будет влиять на результаты команды или на что-то другое. Это футболист не того уровня. Это такие проходящие игроки, которые приезжают сюда срубить кормовые деньги, чтобы потом уехать. Не надо на это внимание обращать. Мы сами виноваты. Изначально должны быть контракты с игроками, в которых будут не только прописаны бонусы, но и штрафы», — сказал Силкин корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

По информации «СЭ», Варела без предупреждения покинул расположение клуба перед матчем 2-го тура РПЛ против «Торпедо».

29-летний уругваец выступает за «Динамо» с октября 2020 года. Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2023 года.