«Динамо» — «Тамбов»: состояние поля перед матчем. Фото
«Динамо» показало состояние поля на «ВТБ Арене» перед матчем 21-го тура Тинькофф чемпионата России против «Тамбова».
Газон засыпало снегом. Сотрудники стадиона усиленно очищали его, подготавливая к матчу.
«К матчу почти вс» готово. Осталась пара нюансов...", — отмечается в сообщении «Динамо».
К старту игры снег прекратился.
??? pic.twitter.com/6wOsFZIDsF— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) March 7, 2021
??? К матчу почти всё готово. Осталась пара нюансов...#ДинамоТамбов pic.twitter.com/2FMIZN2ih3— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) March 7, 2021
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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