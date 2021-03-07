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«Динамо» — «Тамбов»: состояние поля перед матчем. Фото

16:20
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«Динамо» показало состояние поля на «ВТБ Арене» перед матчем 21-го тура Тинькофф чемпионата России против «Тамбова».

Газон засыпало снегом. Сотрудники стадиона усиленно очищали его, подготавливая к матчу.

«К матчу почти вс» готово. Осталась пара нюансов...", — отмечается в сообщении «Динамо».

К старту игры снег прекратился.

Динамо — Тамбов

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