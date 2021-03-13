«Спартак» заработал пенальти с третьей попытки. Судью Иванова подвел его помощник
На 61-й минуте матча 22-го тура Тинькофф чемпионата России «Динамо» — «Спартак» арбитр Сергей Иванов не мог видеть, что в штрафной площади бело-голубых произошел контакт мяча с правой рукой Дмитрия Скопинцева. На помощь судье почему-то не пришел его первый ассистент Дмитрий Сафьян. Тогда вмешались видеоассистенты Сергей Карасев и Дмитрий Чельцов: они провели проверку, определили, что произошла ошибка и предложили Иванову посмотреть видеозапись.
Только после этого судья определил, что после прострела Павла Маслова мяч попал Скопинцеву в ногу, а затем рикошетом от нее отлетел в руку. Иванов квалифицировал действия динамовского защитника именно таким образом. Исходя из этого, он указал на 11-метровую отметку.
В матче предыдущего тура «Ротор» — «Химки» (0:0) на 72-й минуте футболист волгоградцев Николай Кипиани именно сыграл в мяч правой ногой, допустил технический брак и потом случился контакт мяча с его рукой. В той ситуации Иванов пенальти не назначил. И был прав.
(Александр Бобров)
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