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«Спартак» заработал пенальти с третьей попытки. Судью Иванова подвел его помощник

20:53
13 марта. Москва. «Динамо» — «Спартак». 13 марта. Москва. «Динамо» — «Спартак». 13 марта. Москва. «Динамо» — «Спартак». 13 марта. Москва. «Динамо» — «Спартак». 13 марта. Москва. «Динамо» — «Спартак».
13 марта. Москва. «Динамо» — «Спартак».
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На 61-й минуте матча 22-го тура Тинькофф чемпионата России «Динамо» — «Спартак» арбитр Сергей Иванов не мог видеть, что в штрафной площади бело-голубых произошел контакт мяча с правой рукой Дмитрия Скопинцева. На помощь судье почему-то не пришел его первый ассистент Дмитрий Сафьян. Тогда вмешались видеоассистенты Сергей Карасев и Дмитрий Чельцов: они провели проверку, определили, что произошла ошибка и предложили Иванову посмотреть видеозапись.

Только после этого судья определил, что после прострела Павла Маслова мяч попал Скопинцеву в ногу, а затем рикошетом от нее отлетел в руку. Иванов квалифицировал действия динамовского защитника именно таким образом. Исходя из этого, он указал на 11-метровую отметку.

В матче предыдущего тура «Ротор» — «Химки» (0:0) на 72-й минуте футболист волгоградцев Николай Кипиани именно сыграл в мяч правой ногой, допустил технический брак и потом случился контакт мяча с его рукой. В той ситуации Иванов пенальти не назначил. И был прав.

(Александр Бобров)

13 марта. Москва. "Динамо" - "Спартак".
13 марта. Москва. «Динамо» — «Спартак».
13 марта. Москва. "Динамо" - "Спартак".
13 марта. Москва. «Динамо» — «Спартак».
13 марта. Москва. "Динамо" - "Спартак".
13 марта. Москва. «Динамо» — «Спартак».

Динамо — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 22-й тур. «Динамо» — «Спартак» и другие матчи




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