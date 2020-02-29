Зобнин забил впервые с весны 2019 года
17:57
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин забил гол в ворота «Динамо» на 62-й минуте матча 20-го тура Тинькофф — чемпионата России. Встреча проходит в Москве на стадионе «ВТБ Арена».
Зобнин отличился после передачи хавбека Зелимхана Бакаева.
В последний раз 26-летний Зобнин забивал за красно-белых 14 апреля 2019-го в игре с «Ростовом» (1:2).
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Спартак».
Зобнин поборолся за мяч в штрафной хозяев и точно пробил в дальний угол ворот Шунина.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) February 29, 2020
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Материалы сюжета: Рестарт РПЛ-2019/2020. 20-й тур. «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Локо» и другие матчи