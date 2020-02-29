РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Зобнин забил впервые с весны 2019 года

17:57
Теги:

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин забил гол в ворота «Динамо» на 62-й минуте матча 20-го тура Тинькофф — чемпионата России. Встреча проходит в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

Зобнин отличился после передачи хавбека Зелимхана Бакаева.

В последний раз 26-летний Зобнин забивал за красно-белых 14 апреля 2019-го в игре с «Ростовом» (1:2).

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Спартак».

Динамо — Спартак

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 39554
Все опросы
«Зенит» — зимний чемпион. А кто победит в РПЛ-2019/20?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Рестарт РПЛ-2019/2020. 20-й тур. «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Локо» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир