Зобнин забил впервые с весны 2019 года

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин забил гол в ворота «Динамо» на 62-й минуте матча 20-го тура Тинькофф — чемпионата России. Встреча проходит в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

Зобнин отличился после передачи хавбека Зелимхана Бакаева.

В последний раз 26-летний Зобнин забивал за красно-белых 14 апреля 2019-го в игре с «Ростовом» (1:2).

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Спартак».