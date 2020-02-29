Зобнин поборолся за мяч в штрафной хозяев и точно пробил в дальний угол ворот Шунина.



? #ДинамоСпартак на #МАТЧПРЕМЬЕР

? https://t.co/7AhUqatvSL

? Приложение «МАТЧ!»https://t.co/O59b8qxl6d