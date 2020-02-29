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«Динамо» — «Спартак»: видео всех голов

18:10
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«Динамо» в матче 20-го тура Тинькофф Чемпионата России принимает «Спартак».

Бакаев, 29-я минута — 0:1.

Зобнин, 62-я минута — 0:2.

Динамо — Спартак

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Рестарт РПЛ-2019/2020. 20-й тур. «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Локо» и другие матчи




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