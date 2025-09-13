«Динамо» и «Спартак» сыграли вничью в дерби, Бителло и Гарсия забили по два гола

«Динамо» дома сыграло вничью со «Спартаком» в матче 8-го тура РПЛ — 2:2.

У бело-голубых дубль оформил полузащитник Бителло. У красно-белых два гола забил нападающий Ливай Гарсия.

В концовке первого тайма красную карточку получил главный тренер «Спартака» Деян Станкович. На 79-й минуте у «Динамо» на поле вышел форвард Константин Тюкавин, который провел первый матч после травмы, полученной в марте.

«Динамо» набрало 9 очков и занимает 8-е место в таблице РПЛ. Команда Валерия Карпина 21 сентября сыграет в гостях с «Оренбургом» в 9-м туре чемпионата России.

«Спартак» набрал 12 очков и располагается на 7-й строчке. 21 сентября команда Деяна Станковича примет «Крылья Советов» в 9-м туре.