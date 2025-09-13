«Динамо» и «Спартак» сыграли вничью в дерби, Бителло и Гарсия забили по два гола
«Динамо» дома сыграло вничью со «Спартаком» в матче 8-го тура РПЛ — 2:2.
У бело-голубых дубль оформил полузащитник Бителло. У красно-белых два гола забил нападающий Ливай Гарсия.
В концовке первого тайма красную карточку получил главный тренер «Спартака» Деян Станкович. На 79-й минуте у «Динамо» на поле вышел форвард Константин Тюкавин, который провел первый матч после травмы, полученной в марте.
«Динамо» набрало 9 очков и занимает 8-е место в таблице РПЛ. Команда Валерия Карпина 21 сентября сыграет в гостях с «Оренбургом» в 9-м туре чемпионата России.
«Спартак» набрал 12 очков и располагается на 7-й строчке. 21 сентября команда Деяна Станковича примет «Крылья Советов» в 9-м туре.
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3
|Локомотив
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4
|Спартак
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|0-0
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5
|ЦСКА
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|0-0
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6
|Балтика
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|0-0
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7
|Динамо
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|0-0
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8
|Рубин
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9
|Ахмат
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10
|Ростов
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11
|Кр. Советов
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12
|Оренбург
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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|0-0
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15
|Родина
|0
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|0-0
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16
|Факел
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|26.07
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|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|26.07
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|Спартак – Родина
|- : -
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|Оренбург – Ростов
|- : -
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|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
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|ЦСКА – Балтика
|- : -
|26.07
|00:00
|Рубин – Краснодар
|- : -
|26.07
|00:00
|Акрон – Зенит
|- : -
|26.07
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|Факел – Динамо Мх
|- : -
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