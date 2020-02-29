На 15-й минуте матча 20-го тура чемпионата России «Динамо» — «Спартак» верное решение принял арбитр Сергей Карасев, не назначив 11-метровый удар в ворота гостей. В том моменте после прохода Клинтона Нжи в штрафной площади красно-белых произошел контакт мяча с рукой Айртона.

15-я минута матча «Динамо» — «Спартак».

Случилось это, когда мяч отлетел от ноги Самюэля Жиго, а затем попал в ногу Айртону и уже от нее угодил бразильскому защитнику в правую руку. В такой ситуации по правилам игры пенальти не назначается.

15-я минута матча «Динамо» — «Спартак».

Отдельно стоит отметить методически правильную работу ассистентов Игоря Демешко и Максима Гаврилина. Кому-то могло показаться, что они поздно поднимали флаги, фиксируя положение «вне игры». На самом деле оба помощника действовали так, как и должны, — в случае, когда в судейскую бригаду входят видеоарбитр и ассистент видеоарбитра. Если игроки команд не забегали за линию офсайда на два-три метра, если офсайд не было явным и очевидным, Демешко и Гаврилин ждали развития ситуации и только затем давали Карасеву сигналы флагами, если фиксировали положение «вне игры». (Александр Бобров)