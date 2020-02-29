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«Динамо» — «Спартак»: в ворота красно-белых не назначен пенальти

17:40
15-я минута матча «Динамо» — «Спартак». 15-я минута матча «Динамо» — «Спартак». 15-я минута матча «Динамо» — «Спартак».
15-я минута матча «Динамо» — «Спартак».
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На 15-й минуте матча 20-го тура чемпионата России «Динамо» — «Спартак» верное решение принял арбитр Сергей Карасев, не назначив 11-метровый удар в ворота гостей. В том моменте после прохода Клинтона Нжи в штрафной площади красно-белых произошел контакт мяча с рукой Айртона.

15-я минута матча «Динамо» - «Спартак».
15-я минута матча «Динамо» — «Спартак».

Случилось это, когда мяч отлетел от ноги Самюэля Жиго, а затем попал в ногу Айртону и уже от нее угодил бразильскому защитнику в правую руку. В такой ситуации по правилам игры пенальти не назначается.

15-я минута матча «Динамо» - «Спартак».
15-я минута матча «Динамо» — «Спартак».

Отдельно стоит отметить методически правильную работу ассистентов Игоря Демешко и Максима Гаврилина. Кому-то могло показаться, что они поздно поднимали флаги, фиксируя положение «вне игры». На самом деле оба помощника действовали так, как и должны, — в случае, когда в судейскую бригаду входят видеоарбитр и ассистент видеоарбитра. Если игроки команд не забегали за линию офсайда на два-три метра, если офсайд не было явным и очевидным, Демешко и Гаврилин ждали развития ситуации и только затем давали Карасеву сигналы флагами, если фиксировали положение «вне игры». (Александр Бобров)

Динамо — Спартак

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13
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Материалы сюжета: Рестарт РПЛ-2019/2020. 20-й тур. «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Локо» и другие матчи




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