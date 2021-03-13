«Динамо» — «Спартак»: Кутепов и Промес выйдут в стартовом составе
«Динамо» примет «Спартак» в матче 22-го тура Тинькофф чемпионата России. Стали известны стартовые составы команд.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Евгеньев, Ордец, Скопинцев, Фомин, Моро, Лесовой, Захарян, Грулев, Шиманьски.
Запасные: Лещук, Плиев, Кутицкий, Нойштедтер, Варела, Каборе, Липовой, Школик, Комличенко, Игбун, Тюкавин, Нжи.
«Спартак»: Максименко, Маслов, Джикия, Кутепов, Мозес, Айртон, Крал, Зобнин, Промес, Ларссон, Соболев.
Запасные: Ребров, Ещенко, Гапонов, Бакаев, Маркитесов, Умяров, Хендрикс, Понсе.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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