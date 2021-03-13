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У Фернандеса диагностированы ушиб и ссадины мягких тканей головы и лица

17:49
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ЦСКА на своем официальном рассказал о состоянии защитника Мариу Фернандес, который в матче 22-го тура РПЛ получил травму головы после столкновения с Александром Ломовицким.

Как отмечается у 30-летнего игрока сборной России диагностированы ушиб и ссадины мягких тканей головы и лица.

Сроки возвращения Фернандеса в общую группу будут определены позднее.

Напомним, Фернандес во время встречи оступился, споткнувшись о ногу Константина Кучаева и из-за этого упал затылком прямо на колено Ломовицкого.

Врачи выбежали на поле для оказания первой помощи, а после этого унесли футболиста ЦСКА на носилках.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/mario-fernandes-poluchil-travmu/

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