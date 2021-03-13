У Фернандеса диагностированы ушиб и ссадины мягких тканей головы и лица
ЦСКА на своем официальном рассказал о состоянии защитника Мариу Фернандес, который в матче 22-го тура РПЛ получил травму головы после столкновения с Александром Ломовицким.
Как отмечается у 30-летнего игрока сборной России диагностированы ушиб и ссадины мягких тканей головы и лица.
Сроки возвращения Фернандеса в общую группу будут определены позднее.
Напомним, Фернандес во время встречи оступился, споткнувшись о ногу Константина Кучаева и из-за этого упал затылком прямо на колено Ломовицкого.
Врачи выбежали на поле для оказания первой помощи, а после этого унесли футболиста ЦСКА на носилках.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/mario-fernandes-poluchil-travmu/
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