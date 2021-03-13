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«Зенит» — «Ахмат»: Азмун реализовал пенальти

17:55
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Нападающий «Зенита» Сердар Азмун отличился в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата». Он реализовал пенальти и увеличил преимущество хозяев — 2:0.

Главный арбитр встречи Виталий Мешков назначил одиннадцатиметровый после подсказки ВАР.

Зенит — Ахмат

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