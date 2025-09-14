«Крылья Советов» — «Сочи»: стартовые составы на матч РПЛ

«Крылья Советов» и «Сочи» объявили стартовые составы на матч 8-го тура РПЛ.

Матч пройдет на стадионе «Самара Арена». Начало — в 14.30 по московскому времени.

«Крылья Советов»: Песьяков, Галдамес, Ороз, Рассказов, Лепский, Костанца, Божин, Бабкин, Рахманович, Марин, Ахметов.

«Сочи»: Дюпин, Солдатенков, Абердин, Аттият-Аллах, Стоич, Волков, Зиньковский, Кравцов, Васильев, Федоров, Крамарич.