«Динамо» — «Спартак»: бело-голубые забили курьезный автогол

Московское «Динамо» забило автогол в матче Winline Зимнего кубка РПЛ против «Спартака» — 0:1.

На 33-й минуте защитник бело-голубых Николас Маричаль дал пас в сторону своих ворот, а голкипер Игорь Лещук не смог качественно принять мяч и снаряд оказался в сетке.

«Не знаем даже, как описать этот гол. Сами себе забивают динамовцы — повели мы в счете», — отреагировала пресс-служба красно-белых на этот эпизод.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Спартак».