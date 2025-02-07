Прудников: «Для «Спартака» без разницы, кто будет забивать и приносить пользу»
Бывший нападающий «Спартака» Александр Прудников поделился мнением о том, нужен ли клубу габаритный форвард.
«Есть габаритные, кто по 20 голов за сезон забивает, а есть те, кто по два. Столб столбу рознь. Для «Спартака» без разницы, кто будет забивать и приносить пользу. Все зависит от того, как играет команда. Думаю, тренерский штаб изменит тактику, чтобы играть по другой системе», — цитирует Колосова Legalbet.
7 февраля «Спартак» объявил о переходе нападающего АЕКа Ливая Гарсии.
Источник: legalbet.ru
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|
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|
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|
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|
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|Динамо Мх
|30
|5
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|14
|19-37
|26
|
15
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|6
|5
|19
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|
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|6
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|17.05
|18:00
|Ростов – Зенит
|0 : 1
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|17.05
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|Кр. Советов – Акрон
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|17.05
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Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
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Эдуард Сперцян
Краснодар
|16
|
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Алексей Батраков
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Максим Глушенков
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|К
|Ж
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