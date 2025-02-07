Прудников: «Для «Спартака» без разницы, кто будет забивать и приносить пользу»

Бывший нападающий «Спартака» Александр Прудников поделился мнением о том, нужен ли клубу габаритный форвард.

«Есть габаритные, кто по 20 голов за сезон забивает, а есть те, кто по два. Столб столбу рознь. Для «Спартака» без разницы, кто будет забивать и приносить пользу. Все зависит от того, как играет команда. Думаю, тренерский штаб изменит тактику, чтобы играть по другой системе», — цитирует Колосова Legalbet.

7 февраля «Спартак» объявил о переходе нападающего АЕКа Ливая Гарсии.