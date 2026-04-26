«Краснодар» — «Динамо» Махачкала: ничья после первого тайма

Первый тайм матча 27-го тура РПЛ между «Краснодаром» и махачкалинским «Динамо» завершился вничью — 1:1. Встреча проходит на «Ozon Арене» в Краснодаре.

На 4-й минуте встречи нападающий гостей Хазем Мастур пробил по мячу, который рикошетом от защитника «быков» Диего Косты залетел в ворота Станислава Агкацева. На 29-й минуте счет сравнял полузащитник хозяев Никита Кривцов.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию игры

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.

26 апреля, 17:00. Краснодар (Краснодар)

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