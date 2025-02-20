Бобер: «Осинькин будет востребован среди клубов РПЛ, если покинет «Крылья»

Экс-игрок «Крыльев Советов» Антон Бобер прокомментировал возможный уход Игоря Осинькина с поста главного тренера самарской команды.

«Думаю, что Осинькин будет востребован среди клубов РПЛ, если покинет «Крылья» по окончании сезона. Осинькин своей работой в Самаре заслужил себе имя в российском футболе, а также показал результатами и игрой команды, что он хороший специалист. Мне было бы интересно посмотреть на Осинькина в топ-клубе РПЛ», — цитирует Legalbet Бобра.

Осинькин тренирует «Крылья Советов» с 2020 года. В этом сезоне команда набрала 18 очков в 18 турах и занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.