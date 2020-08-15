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«Динамо» — «Ротор»: видеотрансляция матча чемпионата России

13:30
«Динамо» на своем поле примет «Ротор» в матче 2-го тура РПЛ. Фото ФК «Динамо»
«Динамо» на своем поле примет «Ротор» в матче 2-го тура РПЛ. Фото ФК «Динамо»
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В субботу, 15 августа, состоится матч 2-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Динамо» на своем поле примет «Ротор». Начало встречи — в 15.30 по московскому времени.

Следить за матчем «Динамо» — «Ротор» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Динамо» — «Ротор»

Динамо — Ротор

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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