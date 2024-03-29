«Динамо» — «Ростов»: Мохеби оформил дубль

Иранский полузащитник «Ростова» Мохаммад Мохеби оформил дубль в матче 22-го тура РПЛ с «Динамо».

Футболист забил гол на 42-й минуте встречи, а также отличился во втором тайме на 57-й минуте, пробив из-за пределов штрафной в угол ворот бело-голубых. На данный момент счет в игре 4:0 в пользу ростовчан.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Ростов».