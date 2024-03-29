Чинквини: «Надеюсь, Карпин достигнет уровня Гвардиолы и Анчелотти»

Экс-менеджер сборной России Оресте Чинквини оценил перспективы главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.

«Гвардиола — это самый топ, как и Анчелотти. А Карпин — хороший тренер. Здесь еще большой вопрос, будет ли он работать в другой стране, приобретать новый опыт. Я надеюсь, что когда-нибудь он сможет достичь их уровня», — приводит слова Чинквини «РБ Спорт».

Кроме «Ростова» 55-летний Карпин руководит сборной России. Контракт специалиста с национальной командой рассчитан до конца июля 2024 года. Соглашение с желто-синими действует до конца мая 2026 года.