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Чинквини: «Надеюсь, Карпин достигнет уровня Гвардиолы и Анчелотти»

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Экс-менеджер сборной России Оресте Чинквини оценил перспективы главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.

«Гвардиола — это самый топ, как и Анчелотти. А Карпин — хороший тренер. Здесь еще большой вопрос, будет ли он работать в другой стране, приобретать новый опыт. Я надеюсь, что когда-нибудь он сможет достичь их уровня», — приводит слова Чинквини «РБ Спорт».

Кроме «Ростова» 55-летний Карпин руководит сборной России. Контракт специалиста с национальной командой рассчитан до конца июля 2024 года. Соглашение с желто-синими действует до конца мая 2026 года.

Источник: «РБ Спорт»
Валерий Карпин
Карло Анчелотти
Хосеп Гвардиола
Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
ФК Ростов
Оресте Чинквини
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
8
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
9
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
10
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
Результаты / календарь
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30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 18 1 5
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