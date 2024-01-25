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Сегодня, 12:53

«Динамо» разгромило катарскую «Аль-Вакру» на сборе в Дохе

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Даниил Фомин и Федор Смолов.
Фото ФК «Динамо»

«Динамо» разгромило катарскую команду «Аль-Вакра» в товарищеском матче на сборе в Дохе — 9:2.

У москвичей дважды забили Федор Смолов и Константин Тюкавин, по одному голу у Даниила Фомина, Ярослава Гладышева, Ульви Бабаева, Дениса Макарова и Александра Чупаева. У «Аль-Вакры» сделал дубль Аюб Ассал.

«Динамо» провело последний матч на сборе в Дохе. Далее бело-голубым предстоит пройти два сбора в турецком Белеке (с 31 января по 13 февраля и с 16 по 25 февраля).

Товарищеский матч

«Динамо» — «Аль-Вакра» — 9:2 (7:1)

Голы: Фомин, 5 (1:0). Тюкавин, 8 (2:0). Гладышев, 12 (3:0). Бабаев, 20 (4:0). Тюкавин, 24 (5:0). Ассал, 31 (5:1). Смолов, 38 (6:1). Смолов, 43 (7:1). Ассал, 58 (7:2). Макаров, 60 (8:2). Чупаев, 77 (9:2).

«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Бальбуэна (Паршивлюк, 46), Бессмертный (Зайдензаль, 46), Лепский (Фернандес, 46), Фомин, Гагнидзе (Макаров, 46), Смолов (Карраскаль, 46), Тюкавин (Бителло, 46), Гладышев (Чавес, 46), Бабаев (Чупаев, 46).

25 января.

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1
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
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