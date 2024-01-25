«Динамо» разгромило катарскую «Аль-Вакру» на сборе в Дохе

«Динамо» разгромило катарскую команду «Аль-Вакра» в товарищеском матче на сборе в Дохе — 9:2.

У москвичей дважды забили Федор Смолов и Константин Тюкавин, по одному голу у Даниила Фомина, Ярослава Гладышева, Ульви Бабаева, Дениса Макарова и Александра Чупаева. У «Аль-Вакры» сделал дубль Аюб Ассал.

«Динамо» провело последний матч на сборе в Дохе. Далее бело-голубым предстоит пройти два сбора в турецком Белеке (с 31 января по 13 февраля и с 16 по 25 февраля).

Товарищеский матч

«Динамо» — «Аль-Вакра» — 9:2 (7:1)

Голы: Фомин, 5 (1:0). Тюкавин, 8 (2:0). Гладышев, 12 (3:0). Бабаев, 20 (4:0). Тюкавин, 24 (5:0). Ассал, 31 (5:1). Смолов, 38 (6:1). Смолов, 43 (7:1). Ассал, 58 (7:2). Макаров, 60 (8:2). Чупаев, 77 (9:2).

«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Бальбуэна (Паршивлюк, 46), Бессмертный (Зайдензаль, 46), Лепский (Фернандес, 46), Фомин, Гагнидзе (Макаров, 46), Смолов (Карраскаль, 46), Тюкавин (Бителло, 46), Гладышев (Чавес, 46), Бабаев (Чупаев, 46).

25 января.