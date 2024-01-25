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Сегодня, 13:30

Гендиректор «Пари НН» считает, что у РПЛ есть перспективы стать одной из ведущих лиг в мире

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов поделился мнением о нынешнем уровне РПЛ.

«Уровень РПЛ снизился из-за закрытых ворот от еврокубков, но наш футбол не потерял себя. Я бы не сказал, что все очень плохо. Вижу, как наши функционеры работают над развитием. Сейчас очень непростое время, и мы однозначно переживем этот период. Есть определенные перспективы, что сможем восстановить уровень РПЛ и стать одной из ведущих лиг в мире», — приводит слова Мелика-Гусейнова Metaratings.ru.

Сборные России всех возрастов отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Источник: https://metaratings.ru/news/gendirektor-pari-nn-u-rpl-est-perspektivy-stat-odnoi-iz-vedushikh-lig-v-mire-327455/
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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П
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Квинси Промес

Спартак

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Локомотив

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