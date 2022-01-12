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Томас Цорн: «Кухта — игрок с отличным менталитетом и правильным настроем»

Евгений Петров
Корреспондент

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал переход Яна Кухты. Ранее чешский футболист выступал за «Славию».

«Ян Кухта — игрок сборной Чехии, — цитирует Цорна официальный сайт клуба. — Также футболист очень хорошо проявил себя в чешском чемпионате, особенно в последний год, выступая за столичную «Славию».

Он знает как эффективно действовать в чужой штрафной, знает как забивать. У него большой объем беговой работы на поле. Кухта — игрок с отличным менталитетом, с правильным настроем, как на поле, так и в раздевалке. Знает, как мотивировать партнеров".

Вместе со «Славией» 25-летний Кухта выиграл чемпионат и Кубок Чехии. В текущем сезоне он провел 26 матчей за команду и забил 12 мячей при восьми голевых передачах. Transfermarkt оценивает его в пять миллионов евро.

ФК Локомотив (Москва)
Томас Цорн
Ян Кухта
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