«Динамо» повторило клубный рекорд по количеству матчей с 4 голами за сезон в чемпионате России

«Динамо» дома победило «Оренбург» в матче 22-го тура чемпионата России-2024/25 — 5:1.

Бело-голубые в шестой раз в этом сезоне забили 4 гола и больше за матч чемпионата России. Команда Марцела Лички повторила клубный рекорд — 6 матчей в сезоне-1993.

«Динамо» набрало 42 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице.