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Артига — после победы над «Пари НН»: «Понял, что для «Химок» не бывает простых ситуаций, только сложные»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер «Химок» Франк Артига подвел итоги матча против «Пари НН» (2:0) в 22-м туре РПЛ.

«Я уже понял, что для «Химок» не бывает простых ситуаций, только сложные. Но показалось, что мы все-таки нашли выход, хорошо начав матч. А потом травма Джикии. В дополнение к выбывшим Фаринье, Фернандесу, Мехии... Благодарен всем игрокам: вышедшим в основе, вступившим в игру позже и оставшимся на скамейке. Горжусь ими», — цитирует Артигу пресс-служба клуба.

«Химки» (23 очка) поднялись на десятое место в РПЛ. «Пари НН» (19) потерпел третье поражение подряд и остается 13-м в турнирной таблице.

Источник: ФК «Химки»
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Франк Артига
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ЦСКА обыгрывает махачкалинское «Динамо» после первого тайма

«Динамо» повторило клубный рекорд по количеству матчей с 4 голами за сезон в чемпионате России
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов 0 : 3
1.11 17:30 Балтика – Акрон 2 : 1
1.11 19:45 Локомотив – Спартак 0 : 4
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
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ЦСКА

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