ЦСКА — «Динамо» (Махачкала): Жемалетдинов забил второй мяч армейцев

ЦСКА удвоил преимущество в домашнем матче с махачкалинским «Динамо» в 22-м туре РПЛ — 2:0.

На 80-й минуте гол забил Рифат Жемалетдинов.