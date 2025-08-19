«Динамо» покупает Миранчука за 1,7 миллиона евро

Как стало известно «СЭ», «Динамо» договорилось со «Сьоном» о переходе Антона Миранчука за 1,7 миллиона евро.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что контракт будет рассчитан на 2 года, в ближайшие дни 29-летний полузащитник пройдет медосмотр в московском клубе.

Россиянин выступает за «Сьон» с сентября 2024 года. Зо это время он провел 25 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.