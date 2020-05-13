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«Динамо» подтвердило заражение коронавирусом главы совета директоров Соловьева

22:51
Юрий Соловьев. Фото ФК «Динамо»
Юрий Соловьев. Фото ФК «Динамо»

«Динамо» пожелало выздоровления председателю совета директоров «Динамо» и первому зампредседателя ВТБ Юрию Соловьеву, сообщает официальный сайт клуба. Бело-голубые подтвердили, что Соловьев заразился коронавирусной инфекцией.

«Игроки, тренерский штаб, административно-технический персонал и весь коллектив футбольного клуба «Динамо» желают Юрию Алексеевичу скорейшего выздоровления!» — говорится в сообщении «Динамо».

По последним данным Роспотребнадзора, в России выявлен 242 271 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 212 летальных исходов, выздоровели 48 003 человека.

Дополнительная информация:

https://fcdynamo.ru/news/events/?id_4=15340

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