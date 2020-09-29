«Динамо» на своем официальном сайте подтвердило отставку главного тренера Кирилла Новикова. Ранее специалист у себя в Instagram объявил об уходе с должности.

«Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Кульчий, он будет готовить команду к ближайшему матчу. О дальнейших кадровых решениях будет сообщено позже», — говорится на сайте клуба.

Также в заявлении отмечается, что в «Динамо» предложили Новикову остаться работать в системе клуба.

В последнем матче под руководством Новикова «Динамо» уступило «Химкам» (0:1).

39-летний тренер возглавил «Динамо» в ноябре прошлого года. Под его руководством динамовцы заняли шестое место в сезоне-2019/20 и пробились в Лигу Европы, где уступили во 2-м квалификационном раунде тбилисскому «Локомотиву» (1:2).

«Динамо» при Новикове сыграло 27 матчей в Тинькофф РПЛ. 13 игр завершилось победой при шести ничьих и восьми поражениях.

В 10-м туре, перед паузой на матчи сборных, «Динамо» сыграет с «Краснодаром». Игра пройдет в Москве в воскресенье, 4 октября.