Источник: «Динамо» подписало контракт с Глебовым
Полузащитник «Ростова» Данил Глебов подписал контракт с «Динамо», сообщает журналист Иван Карпов.
По сведениям источника, 25-летний россиянин успешно прошел медобследование и подписал соглашение на пять лет. Отмечается, что ростовчане получат за игрока 8 миллионов евро. Глебов должен присоединиться к «Динамо» сегодня ночью.
Глебов выступает за «Ростов» с 2019 года. В текущем сезоне полузащитник провел 23 матча, в которых забил гол и сделал результативный пас.
Источник: Телеграм-канал Ивана Карпова
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|
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|6
|1
|2
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|19
|
4
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|5
|4
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|19
|
5
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|
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|9.10
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|10.10
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|Оренбург – Динамо Мх
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|15:15
|Факел – Локомотив
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|10.10
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|- : -
|10.10
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|- : -
|11.10
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|
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Маркиньос
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