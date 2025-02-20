Источник: «Динамо» подписало контракт с Глебовым

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов подписал контракт с «Динамо», сообщает журналист Иван Карпов.

По сведениям источника, 25-летний россиянин успешно прошел медобследование и подписал соглашение на пять лет. Отмечается, что ростовчане получат за игрока 8 миллионов евро. Глебов должен присоединиться к «Динамо» сегодня ночью.

Глебов выступает за «Ростов» с 2019 года. В текущем сезоне полузащитник провел 23 матча, в которых забил гол и сделал результативный пас.